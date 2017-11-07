taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.313
USD
3,8660
EURO
4,4735
ALTIN
158,69
PETR
63,9600

Yaralı anne kendi acısını unutup oğlunun başında gözyaşı döktü

Manisa'da, kardeşi ve annesiyle hastaneye giderken motosikletiyle yolda park edilen otomobilin kapısına çarpan Baran Duruş ağır yaralandı.

07.11.2017 - 15:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün saat 09.00 sıralarında, Turgutlu Diş Hastanesi'ne gitmek için otomobilini yol kenarına park eden Ali Ecil (25), inmek için kapıyı açtı. Bu sırada Eski Manisa Kavşağı'ndan Irlamaz Kavşağı yönüne doğru giden 19 yaşındaki Baran Duruş'un kullandığı elektrikli bisiklet, Ecil'in açtığı kapıya çarptı.

Yaralı anne kendi acısını unutup oğlunun başında gözyaşı döktü

OĞLUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çarpmanın şiddetiyle, kask takmadıkları belirlenen elektrikli bisikletin sürücüsü Baran Duruş, arkasındaki annesi Pervin Duruş ve kardeşi Meliha Rabia Duruş yola fırladı. Baran Duruş ve annesi yaralanırken, kardeşi kazayı yara almadan atlattı.

Pervin Duruş, kendi acısını unutup, kilit parke taşla kaplı yola başını çarparak ağır yaralanan oğlunun başında gözyaşı döküp, "Oğlum kalk, gözünü aç." dedi. Anne Duruş, kazayı yara almadan atlatan kızı Meliha Rabia'ya sarılarak acısını hafifletmeye çalıştı. Anne Duruş'un bu durumu, görenlerin yüreklerini sızlattı.

Yaralı anne kendi acısını unutup oğlunun başında gözyaşı döktü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdaheleyi olay yerinde yaptığı Baran Duruş, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Anne Duruş da aynı hastaneye götürülüp, ayakta tedavi edildi.

Kazayı anlatan Pervin Duruş, "Turgutlu Devlet Hastanesi'ne gidiyorduk. Yolun sağındaki otomobilin kapısı aniden açılınca, duramayıp, çarptık. Elektrikli bisiklet devrildi, yere düştük. Oğlum, baygın halde yerde yatıyordu. Başında ağlayıp, onun kurtulması için dua ettim." dedi.

Otomobil sürücüsü Ecil'in ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Yaralı anne kendi acısını unutup oğlunun başında gözyaşı döktü

Yaralı anne kendi acısını unutup oğlunun başında gözyaşı döktü


Yaralı anne kendi acısını unutup oğlunun başında gözyaşı döktü

Yaralı anne kendi acısını unutup oğlunun başında gözyaşı döktü

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da zehirlenen kedileri çöpe atan kadına tepki
Şanlıurfa'da evinde zehirlendiği ileri sürülen 2 kediyi çöp konteynerine atan bir kadının görüntüsü sosyal medyada tepkiye yol açtı.
Rize'deki sel ve heyelanın bilançosu
Rize'de 27 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağış ve heyelanın bölgede oluşturduğu hasar tespit edildi.
Mimarlar Odası yeni AKM'ye de karşı
Mimarlar Odası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili projeye tepki gösterdi.
Cami tuvaletinde cinsel istismara 2 yıl 1 ay hapis cezası
Kayseri'de kız arkadaşına cinsel istismardan yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek sadece parkta konuştuklarını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

221
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

180
Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

36
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

62
Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

194
Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

205
Off Shore hesap iddiaları Başbakan Yıldırım'a soruldu

Off Shore hesap iddiaları Başbakan Yıldırım'a soruldu

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM