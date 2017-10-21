Kendi e-devlet'lerini kuran internet çetesi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların kişisel bilgilerini hukuk büroları ile avukatlara satan, internetten de para karşılığı üçüncü kişilerin kullanıma açan çete üyelerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

KİŞİSEL BİLGİLERİ SATIYORLARDI

Vatandaşlara ait kişisel bilgilerin para karşılığında satıldığı yönündeki istihbaratı değerlendiren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ankara'da Suat D'nin, hukuk büroları ile avukatlara, vatandaşlara ait bilgilerin yer aldığı harici bellekleri sattığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Operasyonda Suat D. gözaltına alındı. Zanlı ile 7 adres ve nüfus, bir de tapu sorgulama programının yer aldığı 8 harici bellek ele geçirildi. Suat D'nin, on-line güncelleme yapılabilen programı bin 500, internete bağlı olmaksızın off-line kullanılanı ise 700 liradan avukatlara sattığı belirlendi.

Zanlının emniyette verdiği ifade doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Suat D'ye bilgileri Ömer Faruk K'nın para karşılığında verdiği tespit edildi. Gönderilen özel ekip tarafından İstanbul'da gözaltına alınan Ömer Faruk K. Ankara'ya getirildi.

SAHTE E-DEVLET'LE SORGU

Şüphelilerin ifade ve çapraz sorguları sonucunda çete üyelerinin "www.sorguturk.com" adında internet sitesi kurdukları ve para karşılığı kontör satın alan kullanıcılara vatandaşların kimlik numarası, adres gibi kişisel bilgilerini sattıkları ortaya çıktı. Bilgileri satın alanların, internet sitesi üzerinden telefon, kişi, firma, MERNİS, SGK, araç, tapu ve dava sorgulamaları yapılabildiği de belirlendi.

İnternet sitesinin İstanbul'da bir şirket bünyesinde faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.K. ve S.R. Mersin, S.H.A. ise İzmir'de gözaltına alındı. İnternet sitesi ise kullanıma kapatıldı.

İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi, 2 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.