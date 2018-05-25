Hatay'da yapımı devam eden ve yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan stat, dış cephe, üst çatı ve çimleme işlemlerinin ardından hazır hale gelecek.

Yaklaşık 129 milyon liraya mal olacak ve müsabaka alanının doğal çimle kaplanacağı stat, 2019 yılında hizmete girecek.

Kendi enerjisini üretecek stat, 2019'a hazırlanıyor VİDEO

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Bin 500 araç için otopark alanının yapılacağı stat, otoparka kurulacak sistemle kendi enerjisini üretecek.

Hemen yanında yapımı stat ile paralel devam eden 3 bin 500 kişi kapasiteli spor salonu ise kentteki sporculara ve sporseverlere hizmet verecek.

Stat inşaat çalışmaları, 2016 yılı itibarıyla başladı.