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Kendi kendine park eden terlik

“Bir bu eksikti” dedirten yeni bir buluş ortaya çıktı. Yol bulan terlik.

Detay Haber | 04.02.2018 - 12:47..
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  2. Teknoloji
Kendi kendine park eden terlik
Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

Nissan’ın otomobilden sıkılmış olduğu çok belli. Çağımızın gereksiz teknolojileri arasına yenisini ekleyen Nissan’a burdan “teşekkür” ediyoruz.

Elon Musk’ın alev atarı, Tinder’da kendi kendine like atan mekanizma, stres çarkı derken Nissan’ın (evet Nissan’ın) crossover araç konusunda uzmanlığını “slipover” raddesine getirmesi, teknoloji dünyasına “bi’ bitmediniz” dedirtti.

TERLİKTE MESAFE SENSÖRÜ

Kendi kendine park eden terlik

Kendi kendine park eden terlik (VİDEO)

Teknoloji hızla ilerlerken geçtiğimiz 1 senede kimsenin aslında işine yaramayacak ve şu anda da aktif kullanılmayan cihazlarla doldu taştı. Buna “kendi kendine park eden terlik” eklenince ortaya işe yaramayan yeni bir buluş çıktı.

Nissan’ın otomatik park etme özelliklerinden ilham alan terlikte “mesafe sensörü” bulunuyor. Diğer çiftinin yanına kolayca park edebiliyor.

Neredeyse hareket edemediğimiz ve kilo aldığımız günlük yaşantımızda bırakın da terlikleri kendimiz alalım.

Yorumlarda “bize ne bundan” yazan okurlarımıza hak veriyoruz. Fakat dikkat çektiğimiz husus: “Teknoloji daha ne kadar böyle gidecek?”

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