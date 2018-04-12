Kendi kurallarını yeniden yazan kız çocuğu: Anna

İtalyan Edebiyatı’nın usta isimlerinden Niccola Ammaniti, 13 yaşında bir kız olan Anna’nın hikayesini, 2020’den bildiriyor. Ölümcül bir virüsün Belçika’da baş gösterip kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılmasının üzerinden dört sene geçmiş, tüm yetişkinler ölmüş ve geriye sadece çocukların yaşadığı hayalet coğrafyalar kalmıştır artık…

(Niccola Ammaniti)

ANNA

Sicilya, bir felaketin içine sürüklenmiştir. Anna, işte burada erkek kardeşi ile hayatta kalmaya çalışan, inatçı, gözü pek bir kız çocuğudur. Tüm tarlalar yanmış, şehirler terk edilmiş, etraf harabeye dönmüştür ve hayatta kalabilmiş vahşi toplulukların içinde Anna’nın tek yol göstericisi, annesinin ölüm döşeğinde çocuklarına hazırladığı kurallar defteridir.

Bu defter, eli kolu olmuştur; ama çok geçmeden fark eder ki, geçmişe ait bu kurallar, şimdi işe yaramamaktadır. Anna, çareyi yeni kurallar yazmakta bulur. Bir yolunu bulmak zorundadır da. Çünkü en büyük felaketlerden sonra bile, eğer nefes alma hakkımızı kaybetmemişsek, hayat devam eder…

Ammaniti, sizleri hafızanızdan silemeyeceğiniz tekinsiz bir dünyanın içine sürüklenmeye çağırıyor, güçlü Anna ile ışığı birlikte bulmaya…

Anna

Niccola Ammaniti

Çev.: Yelda Gürlek

Can Yay.

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Damla Karakuş

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