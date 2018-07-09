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Kendi okullarında staj yapıyorlar

Eskişehir’deki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 90 öğrenci uçak bakım alanına, 30 öğrenci de bilişim teknolojileri bölümüne alacak.

DHA | 09.07.2018 - 14:17..
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Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı 600 öğrencinin eğitim gördüğü okullarında uçak gövde bakım ve bilişim teknolojileri alanlarının bulunduğunu söyledi.

"ULUSLARARASI STANDARTLARDA EĞİTİM VERİYORUZ"

Sırrı Kabadayı, "Anadolu lisesinde okumak isteyen ve aynı zamanda Anadolu teknik programıyla ve lise fen müfredatıyla üniversiteye gitmek isteyen tüm öğrencileri okulumuza davet ediyorum. Uluslararası standartlarda eğitim veriyoruz. Bu okul gerçekten hem üniversiteye hem de iş hayatına en iyi şekilde öğrencileri hazırlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın son 2 yılda en büyük desteği verdiği ve sosyal ortaklarımızdan da en büyük desteği aldığımız bir okuldur." dedi.

Kendi okullarında staj yapıyorlar

STAJ YAPIYORLAR

Sırrı Kabalayı, okulda öğrencilerin yüzde 15’ini kız öğrencilerin oluşturduğunu, hedeflerinin bu oranı yüzde 30’lara 40’ya çıkarmak olduğunu belirtti. Kabadayı, okul atölyesinde Hava ve Kara kuvvetleri komutanlıklarından kendilerine verilen 2 adet T 41, ile birer adet U 17, T 33 ve F 104 uçağın bulunduğunu, öğrencilerin bir bölümünün okulda stajlarını bu uçaklar üzerinde yaptıklarını söyledi.

Kendi okullarında staj yapıyorlar

Kendi okullarında staj yapıyorlar


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