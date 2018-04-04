Kendi ürünlerini satan kadına zabıta müdahale etti

Trabzon, Kahramanmaraş Caddesi’nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile kendi ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y., yanına gelen zabıta ekipleri tarafından 'zorla satış yaptığı ve fazla para istediği' iddiasıyla götürülmek istendi.

TEPKİ ÜZERİNE ZABITA YAŞLI KADINI BIRAKTI

Vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi, kadının götürülmesine karşı çıktı. Asiye Y.'yi tanıdıklarını ve seyyar satıcı olmadığını anlatan vatandaşlar kadının kendi ürettiklerini satmaya çalıştığını belirtti. Zabıta ekipleri, tepkiler üzerine Asiye Y.'yi bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Maydanoz ve tereyağı satan kadını götürmek isteyen zabıtaya tepki VİDEO

"ASİYE TEYZENİN KİMSEYE ZARARI DOKUNMAZ"

Caddede esnaflık yapan Ali Yılmaz, Asiye Y.'nin dilencilik yapmadığını, ürettiği ürünleri sattığını belirterek, "Geçimini böyle sağlar. Neden zabıta böyle yaptı anlamadık. Asiye Teyze'nin kimseye zararı dokunmaz. Apar topar alınmasına tepki gösterince zabıta onu bıraktı." dedi.

"ÜRÜNLERİ PARASIZ VERDİĞİ BİLE OLUYOR"

Ramazan Tuncer de "Asiye Teyze'nin elindeki ürünleri parasız verdiği bile oluyordu. Uzun süredir buralarda. Bize bir şeyler satarak geçimini sağlar. Bizler de zabıtanın ona karşı tutumuna karşı geldik." ifadelerini kullandı.