taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.945
USD
3,9975
EURO
4,9170
ALTIN
172,59
PETR
66,9500

Kendi ürünlerini satan kadına zabıta müdahale etti

Trabzon'da bahçesinde yetiştirdiği maydanoz ve ürettiği tereyağını caddede satmaya çalışan 66 yaşındaki Asiye Y.'ye zabıta müdahale etti. Çevreden gelen tepkiler üzerine zabıta yaşlı kadını bıraktı.

DHA | 04.04.2018 - 17:42..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Trabzon, Kahramanmaraş Caddesi’nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile kendi ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y., yanına gelen zabıta ekipleri tarafından 'zorla satış yaptığı ve fazla para istediği' iddiasıyla götürülmek istendi.

TEPKİ ÜZERİNE ZABITA YAŞLI KADINI BIRAKTI

Vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi, kadının götürülmesine karşı çıktı. Asiye Y.'yi tanıdıklarını ve seyyar satıcı olmadığını anlatan vatandaşlar kadının kendi ürettiklerini satmaya çalıştığını belirtti. Zabıta ekipleri, tepkiler üzerine Asiye Y.'yi bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Maydanoz ve tereyağı satan kadını götürmek isteyen zabıtaya tepki VİDEO

Kendi ürünlerini satan kadına zabıta müdahale etti

"ASİYE TEYZENİN KİMSEYE ZARARI DOKUNMAZ"

Caddede esnaflık yapan Ali Yılmaz, Asiye Y.'nin dilencilik yapmadığını, ürettiği ürünleri sattığını belirterek, "Geçimini böyle sağlar. Neden zabıta böyle yaptı anlamadık. Asiye Teyze'nin kimseye zararı dokunmaz. Apar topar alınmasına tepki gösterince zabıta onu bıraktı." dedi.

Kendi ürünlerini satan kadına zabıta müdahale etti

"ÜRÜNLERİ PARASIZ VERDİĞİ BİLE OLUYOR"

Ramazan Tuncer de "Asiye Teyze'nin elindeki ürünleri parasız verdiği bile oluyordu. Uzun süredir buralarda. Bize bir şeyler satarak geçimini sağlar. Bizler de zabıtanın ona karşı tutumuna karşı geldik." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

107
Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

56
Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

147
Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

100
Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi

Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi

132
CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

130
Ronaldo röveşata golünde adeta uçtu

Ronaldo röveşata golünde adeta uçtu

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM