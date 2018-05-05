Kendilerini eğiten öğretmenler

Üsküdar'da bulunan Deniz-İş İlkokulu'nun öğretmenleri, ayda bir, kendilerini mesleklerinde daha iyi noktalara getirecek kişisel gelişim ve eğitim üzerine okudukları kitapları paylaşıyor.

OKUDUĞUNU PAYLAŞMA SAATLERİ

Deniz-İş İlkokulu'nun öğretmenleri, gelişen dünyanın yeni nesil gençlerine ayak uydurmak için, okuduğumuzu paylaşma ve tartışma saatleri adlı bir projeye imza attı.

Projede her öğretmen mesleki anlamda onları daha iyi noktalara taşıyacak kişisel gelişim ve eğitim üzerine kitapları okuyor, daha sonra ayda bir düzenlenen buluşmada her öğretmen, okuduğu kitabı, slaytlar eşliğinde meslektaşlarıyla paylaşıyor.

ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Projeyle ilgili bilgi veren Deniz-İş İlkokulu Müdür Yardımcısı Züleyha Birinci, değişen ve gelişen dünya koşullarında çocukların da hızla geliştiğini, bu yüzden kendilerini sürekli geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Kendilerini geliştirmek için başlattıkları çalışmaya, okuduğumuzu paylaşma ve tartışma saatleri adını verdiklerini belirten Züleyha Birinci, bu etkinlik ile her öğretmenin ayda bir gün gerçekleştirilen buluşmada okuduğu kişisel gelişim ve eğitim ile ilgili kitapları meslektaşlarına slayt gösterileri eşliğinde anlattığını kaydetti.

"ÖĞRETMENLER DE ÇOCUKLAR GİBİ OLMALI"

Öğretmenlerin bakış açılarını geliştirmeyi ve çocukların değişen dünya koşullarındaki ihtiyaçlarını anlayabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Züleyha Birinci, "Çocuklar dünyadaki değişimlere o kadar hızlı ayak uyduruyor ki biz eğitim fakültesinden aldığımız bilgilerle devam edersek onlarla aynı dili konuşamıyor duruma gelebiliriz. Çünkü çocuklar çok hızlı ilerliyor. Öğretmenlerin de aynı şekilde onlarla birlikte yürümesi gerekiyor" dedi.