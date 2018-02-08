Kendilerini savcı diye tanıtan çete yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyonda, yeni bir çete daha yakalandı. İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, İzmir'de 27 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık şebekesi üyesi oldukları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

'PARMAK İZİ YAPACAĞIZ' DİYEREK KANDIRDILAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin dolandırıcılıkta izledikleri yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin bazı olaylarda aradıkları kişilere "Terör örgütleriyle ilgili bir operasyonla ilgili evinizdeki altınları kontrol etmemiz gerekiyor. Parmak izi incelemesi yapacağız, hepsini bir poşete koyun, bir polis gelip sizden alacak" diyerek kandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin poşete konan altınları alarak izlerinini kaybettirdikleri belirtildi.

4.5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPTILAR

Şüphelilerin bazı olaylarda ise sözde yapılacak operasyona destek verilmesi için kurbanlarına evlerini ipotek ettirerek kredi çektirdikleri, hatta satmalarını sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin 42 ayrı mağdurdan yaklaşık 4.5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

155 ARIYORMUŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Öte yandan polis şüphelilerin, dolandıracakları kişileri ararken bazı bilgisayar programlarını kullanarak, karşısındakileri 155 telefonundan arıyormuş gibi inandırdıklarını tespit etti. Mağdurların telefonların 155 yazısı çıktığı için, karşısındakinin polis olduğuna ikna olarak istediklerini yerine getirdiği belirtildi.

2 MİLYON 700 BİN LİRA KURTARILDI

Bu arada aynı şebekeye bağlı olarak çalışan 16 kişinin daha önceki ön operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Polisin parayı almaya geldiği yerde yakaladığı şüphelilerle birlikte 2 milyon 700 bin lira parayı çalınmaktan kurtararak sahiplerine iade ettiği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.