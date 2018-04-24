Kendilerini uyaran güvenlik görevlisini sopalarla dövdüler

Pendik'te dün 15.30 sıralarında, Barış O. ile Azad O. kardeşler oturdukları siteye girmek için güvenlik görevlisi Serkan Tepe'den bariyeri açmasını istedi. Tepe ise kardeşleri sürekli siteye kumandasız giriş yaptıkları için uyardı ve yönetimin bu konuyla ilgili aldığı kararı hatırlattı.

DEMİR ÇUBUKLARLA DÖNDÜLER

İki kardeş araçlarını otoparka park edip Tepe'nin bulunduğu güvenlik kulübesine yöneldi. Barış O. bıçakla, Azad O. ise demir çubukla güvenlik görevlisi Serkan Tepe'ye saldırdı.

Güvenlik görevlisine öldüresiye dayak kamerada VİDEO



BİBER GAZIYLA DURDURULABİLDİLER

Başına defalarca darbe alan Tepe saldırganlara karşı koymaya çalıştı; fakat başarılı olamadı. Yan sitenin güvenlik görevlisi saldırganlara biber gazıyla müdahale etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Serkan Tepe ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar ise olaydan sonra kayıplara karıştı.

Polis, Tepe'yi hastanelik eden Barış O. ile Azad O. kardeşleri arıyor.