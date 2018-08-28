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Ses yaptıkları için uyardığı grubun saldırısına uğradı

Bursa'da yol kenarında mangal yakıp gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği için uyardığı grup tarafından yere düşürülen zabıta memuru Hasan B., 15 gün iş göremez raporu aldı.

DHA | 28.08.2018 - 17:16..
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İznik Belediyesi'nde 20 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Hasan B. (45) ve kadın meslektaşı, önceki gün sahil yolunda et mangal yapıp, gürültü çıkararak çevreyi rahatsız eden bir grubu uyardı.

Ses yaptıkları için uyardığı grubun saldırısına uğradı

15 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

İddiaya göre, grup ile kendilerini uyaran zabıtalar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında gruptan bazı kişiler, Hasan B.'yi iki kez iterek yere düşürdü. Ayağından yaralanan zabıta memuru Hasan B.'yi çevredeki vatandaşlar iş yerine götürerek kurtardı.

Grup olay yerinden kaçarken, hastaneye giden Hasan Balı 15 gün iş göremez raporu aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polisin, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kendilerini uyaran zabıta memurunu yaraladılar VİDEO

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