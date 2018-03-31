Hayvanlar arasında hayatta kalma mücadelesi her zaman vardı. Kimisi hayatta kalmakta zorlanırken, kimisi de kendisini farklı yöntemler geliştiriyor.

BELGESELDE ELE ALINDI

ABD kaynaklı bir belgesel şirketi, su böceğinin hayatta kalma mücadelesini ele aldı. Bunun için de bir video yaptılar.

Kendine taşlardan zırh yapan su böceği VİDEO

SU BÖCEĞİNİN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Çekilen belgeselde su böceğinin kendisini nasıl koruduğu ve hayatta kalmak için kendisini taşlarla çevirdiği görülüyor.

AĞZINDAN ÇIKAN ÖZEL SIVI KORUNMASINA YARDIMCI OLUYOR

Su böceği dilinden çıkan özel sıvı sayesinde etrafını taşlarla çeviriyor. Taşları etrafına yerleştirdikten sonra ise içine yerleşiyor. Asıl ilginç olan ise su böceğinin istediği zaman bu taşlar arasından sıyrılması oluyor. Ancak çuğu su böceği taşlardan kurtulmuyor.