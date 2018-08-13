Kendini ateşe veren adamı süs havuzuna attılar

Sungurlu ilçe meydanındaki havuzlu parka gelen oto lastikçi 60 yaşındaki Bektaş K., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi.
SÖNDÜRMEK İÇİN SÜS HAVUZUNA ATTILAR
Durumu gören çevredeki vatandaşlar, alevler arasındaki Bektaş K.'yi süs havuzuna attı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri geldi. Huvazdan çıkarılan Bektaş K., ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Alacaklarını tahsil edemediği için bunalıma girdiği iddia edilen Bektaş K.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.