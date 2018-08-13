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Kendini ateşe veren adamı süs havuzuna attılar

Çorum'da alacaklarını tahsil edemeyen 60 yaşındaki Bektaş K. kendini ateşe verdi. Çevredekiler 60 yaşındaki adamı süs havuzuna atarak yanmaktan kurtardı.

DHA | 13.08.2018 - 17:10..
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Sungurlu ilçe meydanındaki havuzlu parka gelen oto lastikçi 60 yaşındaki Bektaş K., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi.

SÖNDÜRMEK İÇİN SÜS HAVUZUNA ATTILAR

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, alevler arasındaki Bektaş K.'yi süs havuzuna attı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri geldi. Huvazdan çıkarılan Bektaş K., ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kendini ateşe veren adamı süs havuzuna attılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alacaklarını tahsil edemediği için bunalıma girdiği iddia edilen Bektaş K.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kendini ateşe veren adamı süs havuzuna attılar



Kendini ateşe veren adamı süs havuzuna attılar




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