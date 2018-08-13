Kendini ateşe veren adamı süs havuzuna attılar

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300 bin kişi bedelli askerlik başvurusunda bulundu

Başvuru süreci 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım 2018’de sona erecek olan bedelli askerlik için ilk iki günde yaklaşık 200 bin başvuru yapıldı. Bir haftada ise yaklaşık 300 bin kişi başvurdu.