Kendini hırsızlıkla suçlayan kişiyi öldürdü

Seydikemer ilçesinde bir süre önce kurbanlık koyunları kaybolan Necati Avşar (54) jandarmaya giderek, koyunlarını Ramazan O.’nun (37) çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Jandarma tarafından ifadesi alınan Ramazan O. serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ HIRSIZLIKLA SUÇLAYAN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından Yayla Atlıdere Mahallesi’ndeki Avşar’ın evine giden Ramazan O., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan O. yanında bulunan av tüfeği ile Avşar’a ateş etti. Vücudunun farklı bölgelerine aldığı saçmalarla ağır yaralanan Avşar, Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Avşar burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan O. ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

CİNAYETTEN ÖNCE SOSYAL MEDYA MESAJI

Öte yandan Ramazan O.’nun 12 Ağustos’ta sosyal medya hesabından "Bazıları gece beni bir yerlerde görmüş bu iftiraların illaki bir bedeli olacaktır. Allah büyüktür er geç adalet yerini bulacaktır başka da hiçbir şey demiyorum" paylaşımını yaptığı dikkati çekti.