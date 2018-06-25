Kendini öldürmek iserken binayı havaya uçurdu

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Wuppertal kentinde 4 katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından 54 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

PATLAMANIN SEBEBİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Wuppertal şehrinde 4 katlı bir binada meydana gelen patlama sonrasında savcılık ve polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, binada yaşayan 54 yaşındaki bir kişiyi cinayete teşebbüsten gözaltına alındı.

Polis, binada yaptığı incelemede binaya ait gaz tesisatının kurcalandığını tespit ettiklerini ve söz konusu kişinin daha önce de intihar etmeye çalıştığını açıkladı.

Gece yarısı Wuppertal şehrindeki Langerfeld’deki Lenneper Caddesinde meydana gelen patlamada beşi ağır, yirmi dört kişi yaralanmıştı.