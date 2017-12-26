taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.007
USD
3,8112
EURO
4,5223
ALTIN
157,18
PETR
65,4200

Kendini polis diye tanıtan dolandırıcı yakalandı

Balıkesir'de bir kişiyi telefonla arayarak, kendisini komiser olarak tanıtarak 56 bin lira dolandıran Ş.P., parayı çekerken yakalanıp, tutuklandı.

DHA | 26.12.2017 - 21:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçen 22 Aralık'ta Ayvalık'ta isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiyi telefonla arayan Ş.P., kendisini Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser Yıldırım olarak tanıttı.

DOLANDIRICIYA İNANDI, 56 BİN LİRA HESABA YATIRDI

Yaptığı telefon görüşmesinde, şahsın adına ev ve araba alındığını, banka hesabındaki parasının da çekilmek istendiğini belirtti.

Şüpheli, parasını kurtarması için bu kişiden verdiği hesap numarasına 56 bin lira yatırmasını sağladı. Kendisini arayacağını ve gelişmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi.

Kendini polis diye tanıtan dolandırıcı yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Dolandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Polis ekipleri, Ş.P.'yi 3 gün sonra saat 10.00 sıralarında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde parayı çekmek isterken yakaladı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesine getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendini polis diye tanıtan dolandırıcı yakalandı

İlginizi Çekebilir
Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı
Bitlis'te şüphelenilen kişinin üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanan 1 kilo 97 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Muğla merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
Dört ilde düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de PKK sığınakları ele geçirildi
Mardin'de devam eden terör operasyonunda 43 depo, sığınak ve mağaralar tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Atatürk heykeli yerleştirileceği alana konvoyla getirildi
Mersin'in Toroslar ilçesinde Kuvayi Milliye Caddesi'ne yerleştirilen Atatürk heykelini taşıyan traktörü MHP'li Belediye Başkanı Hamit Tuna kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

109
Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

134
Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı

Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı

190
Suudi siyaset analistinden küstah sözler

Suudi siyaset analistinden küstah sözler

673
Mehmetçik kar altında uyku molasında

Mehmetçik kar altında uyku molasında

298
Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

215
Almanlar Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyor

Almanlar Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyor

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM