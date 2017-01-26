Kendini polis olarak tanıttı, 4 ili dolandırdı

Kendisini polis olarak tanıtarak İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Nevşehir ve son olarak da Kayseri’de dolandırıcılık yapan Ramazan Kaptan, polisin 48 saat süren takibi sonucu yakalandı.

OPERASYONDA KULLANACAĞIZ DİYEREK PARA İSTEDİ

Kendisini Diyarbakır’da görevli 'başpolis' olarak tanıtan ve suç şebekesi ile ortak çalıştığı belirlenen Kaptan, merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Gültepe Mahallesi'nde yalnız oturan H.A. isimli kadını arayarak polisin yapacağı operasyonda kullanılmak üzere para istedi.

YAŞLI KADIN EVİNİ SATMAK İSTEDİ, POLİSLERLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Dolandırıcı, kadının parasının olmadığını söylemesi üzerine, emlakçıyı arayarak, kadının evini 115 bin TL’ye satmak istedi. Ev sahibinin dolandırıldığını anlayan emlakçı, durumu polise bildirdi ve işbirliği yaptı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Emlakçının, ev karşılığında vereceği 115 bin TL’yi almak için eve gelen sabıkalı dolandırıcı, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Benzer suçlardan birçok ilde suç kaydı olduğu anlaşılan Ramazan Kaptan, dolandırıcılık şebekesinde 'yüzde' karşılığında iş yaptığını, dolandırdığı kişilerden aldığı paraları diğer şebeke üyelerine havale ettiğini veya elden verdiğini söyledi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Ramazan Kaptan, tutuklandı.