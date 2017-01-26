taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.517
USD
3,8589
EURO
4,1442
ALTIN
147,71
PETR
55,5600

Kendini polis olarak tanıttı, 4 ili dolandırdı

28 yaşındaki Ramazan Kaptan, kendini polis olarak tanıtarak İstanbul, Balıkesir, Eskişehir ve Nevşehir'de dolandırıcılık yaptı.

26.01.2017 - 15:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

23

Kendisini polis olarak tanıtarak İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Nevşehir ve son olarak da Kayseri’de dolandırıcılık yapan Ramazan Kaptan, polisin 48 saat süren takibi sonucu yakalandı.

OPERASYONDA KULLANACAĞIZ DİYEREK PARA İSTEDİ

Kendisini Diyarbakır’da görevli 'başpolis' olarak tanıtan ve suç şebekesi ile ortak çalıştığı belirlenen Kaptan, merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Gültepe Mahallesi'nde yalnız oturan H.A. isimli kadını arayarak polisin yapacağı operasyonda kullanılmak üzere para istedi.

YAŞLI KADIN EVİNİ SATMAK İSTEDİ, POLİSLERLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Dolandırıcı, kadının parasının olmadığını söylemesi üzerine, emlakçıyı arayarak, kadının evini 115 bin TL’ye satmak istedi. Ev sahibinin dolandırıldığını anlayan emlakçı, durumu polise bildirdi ve işbirliği yaptı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Emlakçının, ev karşılığında vereceği 115 bin TL’yi almak için eve gelen sabıkalı dolandırıcı, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Benzer suçlardan birçok ilde suç kaydı olduğu anlaşılan Ramazan Kaptan, dolandırıcılık şebekesinde 'yüzde' karşılığında iş yaptığını, dolandırdığı kişilerden aldığı paraları diğer şebeke üyelerine havale ettiğini veya elden verdiğini söyledi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Ramazan Kaptan, tutuklandı.

Kendini polis olarak tanıttı, 4 ili dolandırdı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

336
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

339
Rusya'dan Trump'a yanıt

Rusya'dan Trump'a yanıt

68
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

847
Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

198
Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

200
Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

315
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM