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Kendini yaraladığı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Bursa'da kendisini bıçaklayan Kenan S., karnında saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı.

İHA | 20.09.2018 - 02:44..
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42 yaşındaki Kenan S., ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle kendisini bıçakladı. Bursa'nın İngöl ilçesinde meydana gelen olayda, şahıs hastaneye karnındaki bıçakla götürüldü.

Kendini yaraladığı bıçakla hastaneye kaldırıldı

TELEFONLA KONUŞTU KENDİNİ BIÇAKLADI

Kenan S. Çalıştığı fabrikadan çıktıktan sonra evine gitmeden önce telefonla bir müddet ailesiyle görüştü.

Yapılan telefon görüşmesinin ardından şahıs yanında getirdiği bıçakla kendi kendini bıçakladı. Biranda kanlar içerisinde kalan şahıs yere düştü. Durumu göre çevredeki vatandaşlar şahsın yardımına koştu.

Kendini yaraladığı bıçakla hastaneye kaldırıldı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi burada yaparak şahsın kendisine sapladığı bıçakla birlikte İnegöl devlet hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Kenan S. ameliyata alındı. Şahsın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri olay yerinde incelemelerde yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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