Adana'da kendisini terk eden kız arkadaşını dövüp evini yaktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda Müslüm A., kendisini terk eden kız arkadaşı Fatma P.'ye şiddet uyguladı. Araları bozuk olan iki sevgili bugün ayrıldıktan sonra, Müslüm A. genç kızı darp ederek evini yaktı.

İTFAİYE MAHSUR KALAN KEDİ VE KÖPEĞİ KURTARDI

Yangında mahsur kalan kedi ve köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken genç kadın köpeğine sarılıp gözyaşı döktü.

Olay, Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesinde bir apartmanın üçünce katında meydana geldi. İddiaya göre, sevgili olan Fatma P. ile Müslüm A.’ın bir süredir araları bozuktu.

BUGÜN AYRILDI TEHDİT ETTİ

Bugün ise genç kadın sevgilisinden ayrıldı. Bunun üzerine Müslüm A., Fatma P.’ye yumruk attı, daha sonra evini yakacağım deyip gitti.



Taksiyle evine geçen Fatma P., gittiğinde evinin yandığını gördü. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, genç kadının yangında mahsur kalan kedi ve köpeğini kurtardı. Genç kadın baygınlık geçirirken, hayvanlarının kurtarıldığını öğrenince sevindi. Daha sonra köpeğine sarılan genç kadın gözyaşları döktü.



Polis ekipleri evi kundaklayan Müslüm P.’yi arama çalışmaları başlattı.



