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Kendisinden ayrılan sevgilisine kızıp iş yeri kundaklattı

İstanbul'da kendisinden ayrılan sevgilisine kızdığı için ayrıldığı sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklatan Şehrazat T. yakalandı.

İHA | 12.09.2018 - 21:38..
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Kartal'da kendisinden ayrılan sevgilisine kızan Şehrazat T. isimli kadının, ayrıldığı sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklattığı iddia edilmişti. İş yerini kundaklama olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kendisinden ayrılan sevgilisine kızıp iş yeri kundaklattı VİDEO

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıların ifadesi doğrultusunda 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda azmettirici olduğu iddia edilen Şehrazat T. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi. Şehrazat T.'nin emniyetten çıkarılarak adliyeye sevk edildiği sırada gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Kendisinden ayrılan sevgilisine kızıp iş yeri kundaklattı


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