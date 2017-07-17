Kendisinden büyük yükü sırtında taşıyor

Adana'da, 11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Cuma Aydın, çöplerden plastik ve kağıt atık toplayıp satarak 4 çocuklu ailesine destek olmak için ter döküyor.
KENDİSİNDEN AĞIR YÜKÜ TAŞIYOR
Kentte yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselirken, ayağında terliğiyle sokakları dolaşarak ekmek parasını çıkarmaya çalışan küçük çocuğun, ağır geldiği anlaşılan plastik torbayı taşımaya çalışması görenleri duygulandırdı. Yaklaşık 30 kilo ağırlığında olan Cuma Aydın, zaman zaman yorulunca torbayı sürükleyerek taşımaya çalıştı.