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Kendisine bıçak çeken sürücüyü tuğla ile öldürdü

Hindistan'da seyyar satıcı, kendisine bıçak çeken ticari aracın şoförüne tuğla ile saldırdı.

31.03.2017 - 05:58
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Hindistan'ın batısındaki Rajastan eyaletine bağlı Churu kentinde, kalabalık bir pazar yerinde yaşanan olayda, süt taşıyan seyyar satıcı ile yolcu taşıyan bir şoförün yol verme tartışması kötü bitti.

Seyyar satıcı, kendisine bıçak çeken ticari aracın şoförüne tuğla ile saldırdı. Şoför, başına aldığı darbe ile yere yığıldı. Şoförün hayatını kaybettiği öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendisine bıçak çeken sürücüyü tuğla ile öldürdü

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