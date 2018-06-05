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Kendisine para vermeyen oğluna kurşun yağdırdı

Zonguldak'ta oşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen şahıs, iftar sofrasında para isteyip ret cevabı alınca oğlunu silahla yaraladı.

İHA | 05.06.2018 - 01:59..
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Ereğli ilçesine bağlı Uzun Mehmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda Halil T. (64) iftar saatinde boşanma aşamasında olduğu eşi ve iki çocuğunun yaşadığı eve gelerek, oğlu Hasan T.’den (25) para istedi.

OĞLU HAYIR DEDİ, SİLAHINI ATEŞLEDİ

Olumsuz yanıt alan baba, çıkan tartışmada yanında bulunan 7,65 mm çapındaki silahını ateşleyerek oğlunu karnından ve kasıklarından ağır şekilde yaraladı.

Kendisine para vermeyen oğluna kurşun yağdırdı

POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Komşuların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen motosikletli polis timleri, Halil T.’yi etkisiz hale getirerek eşi Fidan T. ile kızı Betül T.’nin hayatını kurtardı. Kanlar içerisinde yerde yatan Hasan T. ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Hasan T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahıyla birlikte polis tarafından gözaltına alınan Halil T. ise emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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