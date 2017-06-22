Kendisine saldıran köpeği suda boğdu

Manavgat'ta 'Uçak düştü' iddiası jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Manisa'da askerlerin hastaneye kaldırılma nedenini araştıran Sağlık Bakanlığı, askerlerin yedikleri besinden zehirlendiğini tespit etti.

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Mahir Ünal yerel medyanın sorunlarını dinledi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Anadolu medya temsilcileri ile bir araya geldi.