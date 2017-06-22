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Kendisine saldıran köpeği suda boğdu

Samsun'un Canik ilçesinde Çin aslanı cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan kişi, hayvanı suda boğarak kurtuldu.

22.06.2017 - 12:43
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Canik Belediyesi bünyesinde sokak köpeklerini toplama işinde çalışan Murat Çöpoğlu (38), beslediği Çin aslanı cinsi köpeğini 200 Evler Mahallesi'nde gezintiye çıkardı. Bu sırada hırçınlaşan köpek, Çöpoğlu'na saldırdı.

KÖPEĞİ BOĞDU

Kolları ve karnından ısırılarak yaralanan Çöpoğlu, köpeğini tarladaki su birikintisinde boğarak kurtulmayı başardı.

AMELİYATA ALDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çöpoğlu, ameliyata alındı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuduz olup olmadığını tespit etmek amacıyla ölü köpeği barınağa götürdü.

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