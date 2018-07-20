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Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

Konya'da bir kişi kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın ile karnındaki 8 aylık bebeği, kurtarılamadı.

DHA | 20.07.2018 - 09:30..
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Karatay ilçesinde meydana gelen olayda,  kağıt toplayıcılığı yapan Abdulbasid El Muhammed, evindeki eşyaları çalıp, sattığını ileri sürdüğü ağabeyi Ahmed El Muhammed'in oturduğu tek katlı müstakil eve gitti. Abdulbasid El Muhammed, kapıyı açan ağabeyi ve yengesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Abdulbasid El Muhammed, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İLK MÜDAHALEYİ EŞİ YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amıra Alyassouf'a ilk müdahaleyi eşi ve komşuları yaptı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk annesi Amıra Alyassouf ile karnındaki 8 aylık kız bebeği kurtarılamadı. Annelerinin ölümünden habersiz, çocukların evlerinin önünde birbirlerine sarılarak beklemeleri ise yürek burktu.

Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

BANA VURDUĞU İÇİN BIÇAKLADIM

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdulbasid El Muhammed'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti bıçağı olay yerine yakın bir yerde attığını belirten Abdulbasid El Muhammed, polisteki sorgusunda yengesini kendisine tokat attığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Abdulbasid El Muhammed, "Ben kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Ağabeyimle evlerimiz yakın. Ağabeyim o bölgeye gelinceye kadar evimden bir şey çalınmıyordu. Ancak son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Akşam eşimle birlikte ağabeyimin evine gittim. Kapıyı ağabeyim ve eşi açtı. Ben, 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. Sattıklarının parasını ver dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan bıçağı yengeme doğru salladım." dedi.

Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

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