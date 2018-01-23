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Kendisine zarar veren gence PÖH'le operasyon

Eskişehir'de kendisine bıçak ile zarar veren genç için Özel Harekat ekibiyle operasyon düzenlendi.

İHA | 23.01.2018 - 07:48..
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Yeşiltepe Mahallesi Pınarcı Sokak’ta sabaha karşı meydana gelen olayda, psikolojik sıkıntılarının olduğu öğrenilen S.E. isimli genç, kendisine bıçakla zarar vermeye başladı.

POLİS İKNA EDEMEDİ, ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerinde aile bireyleri, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen S.E., bıçağı elinden bırakmadı. Genç adamın tedaviyi de kabul etmemesi üzerine adrese Özel Harekat ekibi sevk edildi.

Saniyeler içerisinde gencin elinden bıçağı alan Özel Harekat ekipleri, S.E.’yi 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Polis eşliğinde Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.E.’nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kendisine zarar veren gence PÖH'le operasyon

Kendisine zarar veren gence PÖH'le operasyon

Kendisine zarar veren gence PÖH'le operasyon

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