Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kadını öldürdü

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi'nde, İzmir-Bursa karayolu üzerindeki otobüs duraklarında meydana gelen olayda. Doğan S. (63) ile kendisini 50 bin lira dolandırdığını iddia ettiği Hülya B. (28) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA ÇIKINCA BIÇAKLADI

Kavga sırasında Doğan S., yanındaki bıçağı çekip, Hülya B.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Bu sırada olay yerine gelen Hülya B.'nin arkadaşları, Doğan S.'yi bir arka sokağa götürüp sopa ile dövdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hülya B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KADININ FUHUŞA ARACILIK ETMEKTEN KAYDI VARDI

Doğan B. ise ilk müdahalesinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hülya B.'nin fuhuş ve fuhuşa aracılık yapmak, fuhuşa teşvik ve mühür bozmak gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi.