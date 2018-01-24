Kendisini döven kocasını kızı ile birlikte öldürdü

İstanbul Avcılar Ambarlı’da 3 çocuk annesi Nazlı B., 13 yaşındaki kızı S.B. ile birlikte şiddet gördüğü uyuşturucu bağımlısı eşi Alper B.’yi, evde bulunan ruhsatsız bir tabanca ile başından vurarak öldürdü.

ÜZERİNE ÇİMENTO DÖKTÜLER

Eşinin cansız bedenini yorgana saran kadın, yatak odasında öldürdüğü eşinin cansız bedenini sakladı. Olaydan iki gün sonra tekrar odanın kapısını açan Nazlı B., kızının da yardımıyla evinin altında bulunan iş yerinin kuyusuna eşinin cansız bedenini atıp üzerine çimento döktü.

Dün gece saatlerinde iş yeri kuyusunda ceset bulunduğu ihbarını alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı ihbar alıp olay yerine gitti. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Büro dedektifleri, olayın bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

CİNAYET SİLAHINI YATAK ODASINDAKİ DOLABA SAKLAMIŞ

Ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında, evde bir miktar uyuşturucu ile birlikte kadının olayı gerçekleştirdiği silahı yatak odasındaki dolapta buldu. Ayrıca kadının söylemesi üzerine yatak odasında bazanın altına bakan ekipleri Alper B.’ye ait 2 adet pompalı tüfeği de bularak el koydu.

Cinayeti işleyen anne ve kızı, Asayiş Büro Amirliği’ndeki sorgusunun ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.