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Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Adana'da alkollü olduğu için polis tarafından evine bırakıldıktan sonra ekiplere pompalı tüfekle ateş eden zanlı yakalandı.

AA | 20.03.2018 - 06:33..
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Yüreğir'de 4 kişinin kavga ettiği olayda alkollü olan Abdulaziz D. emniyete götürüldü. İşlemlerinin bitmesinin ardından emniyet ekipleri tarafından evine bırakılan Abdulaziz D., polislere ateş açtı. Olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü zanlı, ekipler tarafından yakalandı.

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

POLİSLERE 3 EL ATEŞ ETTİ

Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesilen Abdulaziz D'yi, daha sonra polisler evine bıraktı. Evine giren bu kişi, bahçe kapısından çıkan polislere pompalı tüfekle üç el ateş etti.

Polis telsizinden durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis gönderildi.

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı VİDEO

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

ALKOLLÜ ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Evin etrafını ve bulunduğu sokağın bağlantılarını kapatan ekipler, çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Sokaktaki binaların bahçe duvarlarını ve zırhlı araçları kendilerine siper eden ekipler, şüphelinin evine yaptıkları operasyonda Abdulaziz D'nin kaçtığını tespit etti. Bu sırada zanlının kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin gidebileceği adresleri tespit eden ekipler, çevre binalarda sürdürdükleri aramalarda Abdulaziz D'yi komşusuna ait evin bahçesinde saklanırken yakaladı.

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

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