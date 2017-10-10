Kendisini gözaltına alan uzman çavuşla nişanlandı

Geçen yıl 23 Ekim'de Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği geziden dönen ve içerisinde çok sayıda gazetecinin bulunduğu otobüs, Manavgat çıkışında yol kontrolü yapan jandarma tarafından durduruldu.

Kimlik kontrolleri yapılan gazetecilerden Tuğçe Saraç, daha önce mahkemeye intikal eden bir konu nedeniyle ifade vermediği gerekçesiyle otobüsten indirilerek Manavgat Jandarma Karakolu'na götürüldü.

GÖZALTIDA HEMŞERİ ÇIKTILAR

Kendisini gözaltına alan Uzman Çavuş Yaşar Çam'ın da kendisi gibi Çorumlu olduğunu öğrenen Tuğçe Saraç, asker ile bir süre sohbet etti. Yaklaşık 16 saat sonra jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan Tuğçe Saraç, Uzman Çavuş Yaşar Çam ile görüşmeye devam etti.

1 ay sonra sevgili olan ikili, ailelerin de tanışması ardından evlenmeye karar verdi.

Geçen cumartesi akşamı nişanlandıklarını belirten Tuğçe Saraç, şöyle dedi:

"Daha önce gittiğim bir haberde saldırıya uğradım. Bana saldıran kişiden şikayetçi oldum. Dava devam ederken ifade vermem için mahkeme tarafından tebligat çıkarılmış. Ancak adres değişikliğinden dolayı tebligat bana ulaşmadı. Mahkeme de görüldüğüm yerde gözaltına alınıp, ifademin alınması kararını vermiş. Bundan dolayı da jandarmanın yol kontrolüne takıldım. Bu sayede nişanlımla tanıştım."

Tuğçe Saraç, gelecek yaz evlenmeyi planladıklarını ekledi.





