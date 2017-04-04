Kendisini rahatsız eden eski sevgilisini bıçakladı

Dün öğle saatlerinde Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda meydana gelen olayda, E.G. eski sevgilisi T.M'yi evlenmesine rağmen arayıp rahatsız ederek, görüşme talebinde bulundu.
BIÇAKLAYARAK YARALADI
T.M. ile eşi E.M, E.G. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. T.M. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak E.G'yi başından bıçakladıktan sonra eşi E.M ile birlikte kaçtı. 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.G. tedavi altına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri olayın ardından kaçan T.M. ile E.M'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından T.M. ile E.M. bugün adliyeye sevk edildi.