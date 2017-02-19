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Kendisini yasak aşkıyla basan eşini öldürdü

Eşini başka kadınla yakaladıktan sonra evden ayrılan Cemile Şentürk, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

19.02.2017 - 13:04
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Afyonkarahisar'da oturan Cemile Şentürk, 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk'ü yatağında başka bir kadınla yakaladı.

10 GÜN BOYUNCA ŞİDDET

Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Şentürk, karısına 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Şentürk, baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı.

Kendisini yasak aşkıyla basan eşini öldürdü

EŞİNİ ÖLDÜRÜP 1 KİŞİYİ AĞIR YARALADI

Dün öğleden sonra eşini almak için Antalya'ya gelen Vural Şentürk, bacanağının evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Cemile Şentürk, tartışmanın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vural Şentürk, kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Şahiner'i de vuran Vural Şentürk, olay yerinden kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Cemile Şentürk yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mustafa Şahiner'in hayati tehlikesi sürüyor.

YAKALANDI

Vural Şentürk ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

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