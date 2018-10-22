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Kendisini yok sayan öğretmene silah çekti

Fransa’nın başkenti Paris’in güney banliyösünde bulunan Creteil’de bir meslek lisesi öğrencisi, yoklamada kendisini yok yazan öğretmenine silah doğrulttu.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 10:53..
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Fransa'da yaşı 16 olduğu öğrenilen bir meslek lisesi öğrencisi, arkadaşının getirdiği havalı silahla öğretmenini sayımda kendisini yok saymaması için tehdit etti. Görüntülerin internete düşmesiyle ülke çapında yankı uyandıran olay şok etkisi yaşattı.

Paris'in güneyindeki Creteil kentinde Branly meslek lisesinde gerçekleşen olayda 16 yaşındaki gencin öğretmenine silah tuttuğu ve yok yazmama komutu verdiği görülüyor.

Kendisini yok sayan öğretmene silah çekti

Kendisini yok sayan öğretmene silah çekti ViDEO

MACRON: KABUL EDİLEMEZ

Hakkında yasal soruşturma başlatılan gencin tehdit görüntülerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tepki gösterdi.

Macron yaşanan olayı "kabul edilemez" olarak tabir ederken, yeni İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den "olayların bir daha yaşanmaması adına" gerekli tüm cezai uygulamaları yapmasını istedi.

Kendisini yok sayan öğretmene silah çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

ŞAKA YAPMIŞ

Öğretmenine silah doğrultan öğrencinin ve sahte silahı okula getiren öğrencinin karakola gidip ifade verdiği ve olayların sadece bir şaka olduğunu söylediği öğrenildi. Olayı soruşturan mahkeme videoyu çeken ve çekerken gülen öğrenci hakkında da soruşturma açıldığı bildirildi

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