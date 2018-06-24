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Kendisiyle alay eden kocası ve yakınlarını zehirledi

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir kadın, kendisiyle dalga geçen kocası ve akrabalarının yemeklerine böcek ilacı karıştırarak 5 kişinin ölümüne, 120 kişinin zehirlenmesine neden oldu.

AA | 24.06.2018 - 01:05..
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Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, teninin rengi ve yaptığı yemeklerle dalga geçen eşi ve eşinin ailesini öldürmek amacıyla davette servis edilen yemeklere böcek ilacı karıştırdığı tespit edilen 23 yaşındaki Pragya Survase'nin gözaltına alındığını kaydetti.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 120 KİŞİ HASTANEDE

Yetkililer, Survase'nin davetteki yemeklere böcek ilacı karıştırdığını itiraf ettiğini, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İlaçtan zehirlenen 120 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Survase'nin cinayetten yargılanması bekleniyor.

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