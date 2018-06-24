Kendisiyle dalga geçen akrabalarını zehirledi

Hindistan'da akılalmaz bir vahşet olayı yaşandı. Maharaştra eyaletinde bir kadın, kendisiyle dalga geçen eşi ve akrabalarını zehirleyerek öldürdü.

YEMEK DAVETİNDE ZEHİRLEDİ

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, teninin rengi ve yaptığı yemeklerle dalga geçen eşi ve eşinin ailesini öldürmek amacıyla davette servis edilen yemeklere böcek ilacı karıştırdığı tespit edilen 23 yaşındaki Pragya Survase'nin gözaltına alındığını kaydetti.

5 ÖLÜ 120 KİŞİ HASTANELİK

Yetkililer, Survase'nin davetteki yemeklere böcek ilacı karıştırdığını itiraf ettiğini, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İlaçtan zehirlenen 120 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Survase'nin cinayetten yargılanması bekleniyor.