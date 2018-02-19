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Kendiyle dalga geçen insanlar daha mutlu

Yapılan araştırmalarda kendiyle dalga geçen insanların daha mutlu ve diğerlerine göre daha sosyal olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 12:05..
  1. Haberler
  2. Sağlık

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Herkes tarafından benimsenen bir anlayış var. Bu anlayışa göre de kendisini küçümseyen ve bu konuda espri yapanların özgüveninin düşük olduğu ve depresyona eğilimli olduğu belirtilir. Ancak İspanya'daki Granada Üniversitesi'nde araştırma yapan yetkililer şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Bu inanışın da tamamen yanlış olduğu kanısına vardı.

DİĞER İNSANLARA GÖRE DAHA MUTLU VE SOSYALLER

Bilim insanları kendiyle dalga geçen insanların daha mutlu ve diğer insanlara göre daha sosyal olduğunu belirledi.

Çalışmayı kaleme alan Jorge Torres-Marín konuyla ilgili olarak, "Yaptığımız gözlemler doğrultusunda kendisiyle dalga geçen hatta eğlenen kişilerin; psikolojik olarak yüksek puanlar aldığını ve daha mutlu ayırca daha sosyal olduklarını gözlemledik." diye konuştu.

ÖFKE KONTROLÜNÜ DE KOLAYLIKLA SAĞLIYORLAR

Personality and Individual Differences Dergisi'nde yayınlanan araştırmada; kendiyle dalga geçen insanların başka özelliklerine de değinildi. Buna göre, bu kişiler öfke kontrolünü de sağlarken genelde kendilerini daha az sinirli hissediyor.

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