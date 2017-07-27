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Kentlerin vekil sayısı değişiyor

Meclis'te yeni dönemde 600 vekilin yer alacak olması, illerin milletvekili sayısına da yansıtıldı.

27.07.2017 - 09:46
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Kentlerin vekil sayısı değişiyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı.

ANKARA 3 BÖLGEYE AYRILDI

Ankara'nın seçim çevreleri Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

İLLERİN VEKİL SAYILARI

Karar kapsamında, 88 olan İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 97'ye, İzmir'in 26 olan çıkaracağı milletvekili sayısı 28'e yükseltilirken, seçim çevresi sayıları aynı kaldı.

Kararla, Bursa'nın seçim çevresi ikiye çıkarılırken, çıkaracağı milletvekili sayısı da 18'den 20'ye yükseltildi. Kararla ayrıca, illere göre çıkarılacak milletvekili sayısı Gaziantep, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa'da iki milletvekili artarken, bazı illerde de birer milletvekili fazlalaştı.

Kentlerin vekil sayısı değişiyor

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