Kentsel dönüşüm kira yardımı ay sonunda netleşecek

Taşınmazı kentsel dönüşüme sokmak isteyen sahiplerin, önce risk analizi yaptırması şartı ilk sırada yer alıyor.

Bakanlığa yapılan başvurular değerlendirerek kira yardımı yapılıyor. Başvuru sırasına gerekli olan belgeler ise; nüfus cüzdanı fotokopisi, konut veya iş yerinin tapu senedi, riskli bina tespit raporu inceleme formu, tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir, adrese dayalı nüfus kayıt örneği olarak sıralanıyor.

YURT DIŞINDA OTURANLAR YARARLANAMIYOR

Kira yardımı almak isteyenlerin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması şartı bulunuyor. Yurt dışında oturan kişiler ise bundan yararlanamıyor.

AY SONUNDA NETLEŞECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 yılına ait kentsel dönüşüm kira yardımı detaylarını ay sonunda belirleyecek. Ankara, İstanbul, İzmir gibi illlerde malik aylık 860 lira, kiracı 172 lira, sınırlı ayni hak sahibi ise 4300 lira alıyordu. Diğer illlerde ise fiyatların birbirine yakın olduğu gözlemlendi. Bakanlığın 2018 yılı için belirleyeceği rakamlar şimdilik merak konusu.