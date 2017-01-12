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Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği 1 yıl uzatıldı

Kentsel dönüşüm için hak sahiplerinin kullandığı kredilere sağlanan faiz desteği süresi uzatıldı.

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Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği 1 yıl uzatıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatıldı.

Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği 1 yıl uzatıldı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine Müsteşarlığı'nın yazısı üzerine ilgili kanun maddesince 12.12.2016'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği 1 yıl uzatıldı

SÜRE BİR YIL UZATILDI

Buna göre, 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararın 4. maddesinin 11. fıkrasında yer alan 31.12.2016 ibaresi 31.12.2017 şeklinde değiştirildi. Böylece kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatılmış oldu.

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