Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği 1 yıl uzatıldı

1 4 ilde emniyet müdürlerine FETÖ operasyonu Bilecik merkezli 4 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 22 polis gözaltına alındı.

2 Soğuk havalar kulunç ağrısına yol açıyor Prof. Dr. Mehmet Binnet, soğuk havaların kulunç ağrısını tetiklediğini söyleyerek, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

3 Haleplilere ısınmaları için zeytin posası yolladılar Şanlıurfa'dan Haleplilere ısınırken ve yemek yaparken kullanmaları için zeytin posasından yapılan pirina odunu yollandı.

4 CNN Türk, Trump'ın CNN'e çaktığı haberi çarpıttı Trump dünyanın en önde gelen medya kurumlarının muhabirleriyle toplantı yaptı, CNN'i rezil etti bizim CNN Türk de haberi saatler sonra gördü

5 İstanbul’da günde 6 bin sürücüye trafik cezası kesildi İstanbul'da sürücülere 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 2 milyon 294 bin 188 adet trafik cezası kesildi.

6 Denizli'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi Denizli'de polisin üç büfeye ve bir otomobile düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak sigara, cep telefonu ve parfüm ele geçirildi.