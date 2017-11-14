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Kentsel dönüşüm mağduru oldular

Kentsel Dönüşüm Projesi nedeniyle 5 yıldır molozların arasında yaşayan Şanlıurfalılar 'Suriyeli' gibi hissettiklerini söylüyor.

14.11.2017 - 11:33
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Şanlıurfa’nın büyükşehir statüsüne kavuşmasından önce hizmet veren İl Özel İdaresi, 5 yıl önce Tarihi Urfa Kalesi’nin dokusunun turizme kazandırılması için Kentsel Dönüşüm Projesi  kapsamında Yakubiye Mahallesi’nde bulunan 353 evin istimlâk edilerek yıkılması kararını verdi. Bu doğrultuda başlatılan çalışmalar kapsamında 63 yapı kamulaştırılarak yıkıldı.

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

5 YILDIR EVLERİNİN YIKILMASINI BEKLİYORLAR

Projenin güney kısmında bulunan 290 evin ise ödenek olmadığı gerekçesiyle yıkımı durduruldu. 5 yıldır molozların arasında evlerinin yıkılmasını bekleyen mahalle sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Mahalle muhtarı Yakup Akbaş ile birlikte toplanan mahalle sakinleri, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin de geçiş noktasında olan mahallelerinin molozların arasındaki görünümünün rahatsız edici olduğunu ifade etti.

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

KENDİLERİNİ SURİYE'DE GİBİ HİSSEDİYORLAR

Özellikle yabancı turistlerin yıkıntıların arasındaki yaşamlarını görünce kendilerini Suriye'de gibi hissettiklerini anlattığını dile getiren Yakubiye Mahalle Muhtarı Yakup Akbaş, "Bütçe olmadığı söylenerek proje durduruldu. Hangi yetkiliye gidersek gidelim bize bütçe olmadığı ifade edilerek geri çevrildik. Burası inanç turizmi açısından Balıklıgöl ve Eyüp Peygamberi birbirine bağlayan yoldur. Buradan geçen vatandaş kendini Suriye'de sanıyor. Burada yaşayan insanların suçu nedir? Buradaki evlerde oluşan çatlaklar hayati tehlikeyi araz ediyor. Bu molozların arasında oynayan bir çocuğumuz başına bir iş gelirse bunun hesabını kim verecek? Burada 63 ev yıkıldı, 290 ev ise yıkılmayı bekliyor.” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ebubekir Çiftçi, kentin turistik bölgesi olan mahallelerinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırılmak istendiğini söyledi. Ödeneksizlikten dolayı şimdilerde projenin askıya alındığını anlatan Çiftçi, molozların arasında kendilerinin ise mağdur bir yaşama mecbur bırakıldıklarını öne sürdü.

Mahalle sakinlerinden Çiğdem Bakırcı ise yıkılan evlerin molozlarının arasından çıkan fare, akrep ve yılanların sık sık kendilerini ve çocuklarını tedirgin ettiğini dile getirerek, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

Kentsel dönüşüm mağduru oldular

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