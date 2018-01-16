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Kentsel dönüşümde kira yardımı

Riskli bulunan ve evi kentsel dönüşüme giren kişilerin, kira yardımı alabilmesi için bir takım belgelere ihtiyacı var.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 09:51..
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Kentsel dönüşümle binası yenilenen vatandaşların mağduriyeti önlenebiliyor. Binayı yenileyen firma veya devlet tarafından bu tutar karşılanabilir.

Kentsel dönüşümde kira yardımı

18 AYLIK KİRA YARDIMI

Yapılan yardım ilden ile değişiklik gösterirken kişi bu yardımda 18 ay da yararlanabiliyor. Kentsel dönüşüme giren binada kiracı olmanız halinde ise taşınma yardımı alabilirsiniz.

Kentsel dönüşümde kira yardımı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kentsel dönüşümde kira yardımı alabilmek için kurumdan verilen başvuru formu doldurulmalı. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, konut veya iş yerine ait güncel ve imzalı tapu aslı ile fotokopisi, riskli bina tespit raporu inceleme formu, yeni oturum adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve kamu bankalarından açılmış bir banka hesabına ait hesap cüzdanının fotokopisi getirilerek başvuru yapılmalı.

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