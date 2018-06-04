Kenya ilk kez ham petrol ihraç etti

Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen ülkede yaşanan istikrar problemleri nedeniyle bir türlü üretim endüstrisine geçemeyen Kenya'da, tarihin ilk ham petrol ihracatı gerçekleştirildi.

Tankerlerle kıyı kesimine taşınacak petrol, dış ülkelere pazarlanacak.





GÜNLÜK 2 BİN VARİL

Hükümetin ülke ekonomisini iyileştirmek amacıyla bundan sonraki süreçte petrol ve gaz sektörünün geliştirilmesi yönündeki çalışmalara ağırlık vereceğini söyleyen ülkenin Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ham petrol üretiminin Kenya'nın diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkilerini daha da güçlendireceğini, ülkesindeki büyüme ve yatırım fırsatlarını artıracağını ifade etti.

Kenya kendi kuracağı petrol boru hattı tamamlanana kadar ülkenin Kuzey Batı'sındaki Lokichar havzasında çıkartılan günlük 2 bin ila 4 bin varil arasındaki ham petrolü ilk aşamada karayolu üzerinden özel dizayn edilmiş kamyonlarla taşıyacak.

750 MİLYON VARİLLİK PETROL