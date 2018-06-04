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Kenya ilk kez ham petrol ihraç etti

Doğu Afrika ülkesi Kenya, tarihinde ilk kez ham petrol ihraç etmeye başladı. Ticaret, resmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın da katıldığı Turkana eyaletindeki törenle başladı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 10:08..
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Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen ülkede yaşanan istikrar problemleri nedeniyle bir türlü üretim endüstrisine geçemeyen Kenya'da, tarihin ilk ham petrol ihracatı gerçekleştirildi.

Tankerlerle kıyı kesimine taşınacak petrol, dış ülkelere pazarlanacak.

Kenya ilk kez ham petrol ihraç etti


GÜNLÜK 2 BİN VARİL

Hükümetin ülke ekonomisini iyileştirmek amacıyla bundan sonraki süreçte petrol ve gaz sektörünün geliştirilmesi yönündeki çalışmalara ağırlık vereceğini söyleyen ülkenin Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ham petrol üretiminin Kenya'nın diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkilerini daha da güçlendireceğini, ülkesindeki büyüme ve yatırım fırsatlarını artıracağını ifade etti.

Kenya kendi kuracağı petrol boru hattı tamamlanana kadar ülkenin Kuzey Batı'sındaki Lokichar havzasında çıkartılan günlük 2 bin ila 4 bin varil arasındaki ham petrolü ilk aşamada karayolu üzerinden özel dizayn edilmiş kamyonlarla taşıyacak.

750 MİLYON VARİLLİK PETROL

Ülkenin kıyı kesimindeki Mombasa Limanı'na taşınacak petrol, buradan gemilerle Çin ve Hindistan gibi ülkelere ihraç edilecek.

Lokichar-Lamu mevkisinde 2 milyar dolara mal olacak 890 kilometre uzunluğundaki boru hattının ise 2021 yılının ikinci çeyreğine doğru tamamlanmasıyla, bu hattan günde 100 bin varil petrol ihracatı yapılması bekleniyor.

Ülkede ilk kez İngiliz Şirketi Tullow Oil tarafından  2012 yılında keşfedilen ham petrol rezervinin 750 milyon varil olduğu belirtiliyor.

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