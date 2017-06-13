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Kenya'da 7 katlı bina çöktü

Başkent Nairobi'de çöken apartmanın enkazında en az 15 kişi kaldı

13.06.2017 - 23:56
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Nairobi Polis Şefi Japheth Koome, Nairobi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 katlı bir binanın çöktüğünü, enkaz altında kalan 128 kişinin kurtarıldığını ancak en az 15 kişinin halen göçük altında olduğunu belirtti.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiğine işaret eden Koome, daha önce binada yaşayanlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarı yapıldığını ancak ev sakinlerinin evlerinde yaşamaya devam ettiğini aktardı.

Kenya'da 7 katlı bina çöktü

3 ÇOCUK SON ANDA DIARI ÇIKTI

Göçükten sağ kurtulanlardan Dorothy Aoko, 3 çocuğunun binadan son anda dışarıya çıkmaya başardığını belirterek, "Bu gerçekten bir mucize. Binanın çöküşü esnasında gürültüyü duyduğumda çocuklarım henüz içerideydi son anda kurtulmayı başardılar." dedi.

Aoko, binada yaşayan iki yeğenine ise hala ulaşılamadığını onların kurtarılması için beklediklerini kaydetti.

Bina çökmelerinin sık sık meydana geldiği Nairobi'de geçen mayıs ayında Huruma yerleşkesinde yasa dışı olarak nehir yatağına inşa edilen bir binanın çökmesi sonucu 21 kişi yaşamını yitirmişti.

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