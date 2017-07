Kenya'da beş kişiyi yiyen timsaha müebbet hapis cezası

Kenya’nın Tana Nehrinde 25 yıl önce beş kişiyi yiyen timsah, yakalandıktan sonra Mamba köyü timsah çiftliğinde tutsak edildi.

5 KİŞİYİ YEDİ

Dünyadaki en eski timsahlardan biri olan Big Daddy, Tana Nehri`nde beş kişiyi yiyerek ömür boyu hapis cezası aldı.





EN BÜYÜK TİMSAH ÇİFTLİĞİ

1 ton ağırlığında ve altı metre uzunluğundaki Big Daddy, 1972 yılında kurulan Kenya`nın en büyük timsah çiftliklerinden birinde yetiştirilen 8 bin timsahtan biri.

2 TİMSAHLA BİRLİKTE KALIYOR

Dünyanın en eski erkek timsahı olarak bilinen Big Daddy kendisine ayrılan bir gölette Sasha ve Salma adındaki iki sevgilisi ile birlikte kalıyor.



Haftada 60 kilo et ile beslenen Big Daddy’i her yıl onbinlerce turist ziyarete geliyor.





KAFESİN ÖNÜNDE İLGİNÇ YAZI

Big Daddy’nin göletinde kafesinin önünde Türkçe anlamı,"Lütfen bana biraz daha Turist gönder, sonuncusu çok lezzetliydi" yazan İngilizce "Please send me more tourists, the last one was delicious" yazısı ise dikkat çekiyor.

ŞEHİR MERKEZİNE 10 KM UZAKLIKTA

Mombasa’da Mamba köyü timsah çiftliği 17 dönümlük arazi üzerine kurulmuş ve şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor.



Ayrıca çiftlik yeni doğan timsahlara da ev sahipliği yapıyor.