Kenya'da Çin malı köprü 2 haftada çöktü

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın özel olarak sipariş etmiş olduğu, ülkenin batısında bulunan 100 metre uzunluğundaki ve 10 milyon dolar değerindeki köprü, Kenyatta tarafından ziyaret edilmesinin üzerinden iki hafta geçmeden çöktü.

"SON DERECE BEKLENMEDİK DURUM"

Köprünün yapımını üstlenen China Overseas Engineerin Group'a (Çin Denizaşırı Mühendisler Topluluğu) bağlı proje yöneticisi Jerome Hua, olay üzerine Kenya gazetesi The Nation'a konuştu. Hua "Bu son derece beklenmedik bir durum çünkü bizden istenen tüm standartları ve teferruatı karşılayacak bir iş çıkardık. (…) Alanında uzman mühendislerimiz var ve olanlardan dolayı şaşkınlık içindeyiz. Sorunun kökenini bulmayı durumu düzeltmeyi umuyoruz" dedi.

27 KİŞİ YARALANMIŞTI

Köprü pazartesi günü hasar görmüş ve 27 işçi yaralanmıştı. Bunun üzerine Kenya hükümeti köprünün yapımını durdurmuş ve uzmanlardan oluşan bir grup mühendisi bölgeye inceleme yapmaya göndermişti.

Köprünün çökmesi, Kenyatta'nın ağustosta yapılacak Kenya genel seçimleri öncesi bölgeye yaptığı ziyaretin iki hafta sonrasına rastladı. Yeniden seçilmek üzere adaylığını koyan Kenyatta'nın partisi, özellikle altyapıya yönelik projelerine önem veriyor.