taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.190
USD
3,5247
EURO
4,0294
ALTIN
140,91
PETR
47,9100

Kenya'da Çin malı köprü 2 haftada çöktü

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'nın özel olarak sipariş ettiği 100 metre uzunluğundaki köprü, Kenyatta tarafından denetlendikten sonra çöktü.

30.06.2017 - 09:08
  1. Haberler
  2. Dünya

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın özel olarak sipariş etmiş olduğu, ülkenin batısında bulunan 100 metre uzunluğundaki ve 10 milyon dolar değerindeki köprü, Kenyatta tarafından ziyaret edilmesinin üzerinden iki hafta geçmeden çöktü.

Kenya'da Çin malı köprü 2 haftada çöktü

"SON DERECE BEKLENMEDİK DURUM"

Köprünün yapımını üstlenen China Overseas Engineerin Group'a (Çin Denizaşırı Mühendisler Topluluğu) bağlı proje yöneticisi Jerome Hua, olay üzerine Kenya gazetesi The Nation'a konuştu. Hua "Bu son derece beklenmedik bir durum çünkü bizden istenen tüm standartları ve teferruatı karşılayacak bir iş çıkardık. (…) Alanında uzman mühendislerimiz var ve olanlardan dolayı şaşkınlık içindeyiz. Sorunun kökenini bulmayı durumu düzeltmeyi umuyoruz" dedi.

Kenya'da Çin malı köprü 2 haftada çöktü

27 KİŞİ YARALANMIŞTI

Köprü pazartesi günü hasar görmüş ve 27 işçi yaralanmıştı. Bunun üzerine Kenya hükümeti köprünün yapımını durdurmuş ve uzmanlardan oluşan bir grup mühendisi bölgeye inceleme yapmaya göndermişti.

Köprünün çökmesi, Kenyatta'nın ağustosta yapılacak Kenya genel seçimleri öncesi bölgeye yaptığı ziyaretin iki hafta sonrasına rastladı. Yeniden seçilmek üzere adaylığını koyan Kenyatta'nın partisi, özellikle altyapıya yönelik projelerine önem veriyor.

Kenya'da Çin malı köprü 2 haftada çöktü

İlginizi Çekebilir
Almanya'da göstericilere sert polis müdahalesi
G20 Zirvesi'ni protesto etmek için toplanan göstericiler polis şiddetini yaşadı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.
Trump'ın vize yasağı uygulamaya girdi
ABD Başkanı Trump tarafından geçen mart ayında alınan ancak yargıdan dönen vize yasağı, yürürlüğe girdi.
Ukrayna'da patlama meydana geldi
Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te bomba düzeneğinin infilak etmesi üniversite binasında hasara yol açtı.
Trump, Almanya’da Putin ile görüşecek
Beyaz Saray, Trump’ın, 7-8 Temmuz'da Almanya’daki G-20 Zirvesi sırasında Putin ile görüşeceğini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

81
Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

57
Rus askerleri Afrin'den çekildi

Rus askerleri Afrin'den çekildi

44
Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

21
ABD'den Türkiye'nin Afrin cevabı için açıklama

ABD'den Türkiye'nin Afrin cevabı için açıklama

19
ABD'den Tayvan'a silah satışı

ABD'den Tayvan'a silah satışı

46
Kütahya'da iş adamı bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'da iş adamı bıçaklanarak öldürüldü

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM