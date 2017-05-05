Kenya'da Milli Park'tan kaçan filler 4 kişiyi öldürdü

Filler, kuzeydoğudaki Meru eyaletinde bulunan Meru Milli Parkı'ndan üç gün önce kaçtı.

İKİ KÖYE SALDIRDI

Firari filler, önlerine gelen ilk köye saldırdı ve 17 yaşındaki bir gençle küçük bir çocuğu öldürdü. Bir köylüyü de yaralayan vahşi hayvanlar, daha sonra Tharaka-Nithi eyaletine geçerek başka bir köye girdi. Burada ise 43 yaşındaki Peter Muchamba ile 20 yaşındaki Josphat Njeru adlı iki köylü ezilerek can verdi.

FİRARİ FİLLER ARANIYOR

Yerel basındaki haberlerde, bölge halkının fillerin yakalanamaması nedeniyle panik içinde olduğu ve korkudan çocuklarını okula göndermediği yer aldı. Polis ve vahşi yaşam yetkilileri, firari filleri arıyor ancak hayvanlar henüz bulunabilmiş değil.