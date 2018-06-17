taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

Kenya'da salgın hastalıklardan ölen sayısı arttı

Kenya'da son aylarda görülen yeni salgın hastalıklar nedeniyle alarm verildi. Son 6 ayda sadece koleradan 75 kişinin hayatını kaybetti.

AA | 17.06.2018 - 03:17..
  1. Haberler
  2. Dünya

Alarm verilen Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 19 çeşit salgın hastalık görüldü. 2018'in Ocak ayından günümüze kadar 49 eyalette 4 bin 954 tane kolera vakasının rapor edildi.

Kenya'da salgın hastalıklardan ölen sayısı arttı

SALGIN HASTALIKLAR ÇOĞALIYOR

Ulusal basında yer alan haberde, Kenya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin çeşitli eyaletlerinde sene başından beri etkili olan Kolera, Kızamık, Rif Vadisi Ateşi (RVF) ve Chikungunya Ateşi gibi salgın hastalıklara yönelik vakaların sayısında ciddi artış gözlemlendiği belirtildi.

Ülkede bulunan toplam 47 eyaletin 19'unda çeşitli salgın hastalıkların görüldüğü ifade edilirken, özellikle kolera nedeniyle sadece Ocak ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 75'i bulduğu kaydedildi.

Sağlık yetkilileri son 6 ay içerisinde 4 bin 954 tane kolera vakasının rapor edildiğini aktarırken, salgın hastalıklarla mücadele için profesyonel sağlık ekipleri oluşturulduğunu bu ekilerin hastalıkların etkili olduğu eyaletlerde görevlendirildiğini vurguladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Tatilciler İstanbul'a dönüyor

35
Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi

Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi

3
Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

15
Gemlik'te şimşekler korkulu anlar yaşattı

Gemlik'te şimşekler korkulu anlar yaşattı

5
İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

1
Kars'ta 200 metreden uçan araçtan sağ çıktılar

Kars'ta 200 metreden uçan araçtan sağ çıktılar

1
Hırvatistan Nijerya'yı devirdi

Hırvatistan Nijerya'yı devirdi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM