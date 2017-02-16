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Kepçe operatörü kamyonun altına kaldı hayatını kaybetti

Ankara'da rekreasyon çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti.

16.02.2017 - 15:34
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Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bağlum Bulvarı Bağlar Caddesi'nde devam eden rekreasyon çalışmalarında hafriyat taşıyan kamyon sürücüsü, öğle yemeğine giderken kepçe operatörü Faik Kılıç’ı da davet etti.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kamyon sürücüsüne yemeğe daha sonra gideceğini belirten Kılıç’ın o sırada göğsünü ovduğu öne sürüldü. Bunun üzerine yoluna devam eden kamyon sürücüsü, kamyonun tekerinin sekmesi üzerine taşın üzerinden geçtiğini zannederek arkasına baktı. Mesai arkadaşının kamyonun altında kaldığını fark eden sürücü, kamyondan hemen inerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kamyon tekerleğinin arkadaşı Faik Kılıç’ın kafasının üzerinden geçtiğini ve Kılıç'ın hayatını kaybettiğini gören kamyon sürücüsü, diğer arkadaşlarına ve polis ekiplerine haber verdi.

Kepçe operatörü kamyonun altına kaldı hayatını kaybetti

ŞÖFÖR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri ifadesini almak üzere kamyon sürücüsünü emniyete götürürken, hayatını kaybeden Kılıç’ın etrafına şerit çekilerek olay yerinde inceleme yapıldı.

Kepçe operatörü kamyonun altına kaldı hayatını kaybetti

Kepçe operatörü kamyonun altına kaldı hayatını kaybetti

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