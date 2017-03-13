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Kepçe operatörünün dikkatsizliği can aldı

Ankara'da ASKİ'ye ait depoda iş makinesinin çarparak yola devirdiği "büz" olarak adlandırılan beton borular kaldırımda yürüyen çifti ezdi.

13.03.2017 - 22:18
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Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi üzerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ) ait depodaki çalışma esnasında geri geri giden iş makinesi 'büz' olarak adlandırılan beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton borular yola devrildi.

Kepçe operatörünün dikkatsizliği can aldı

YÜZLERCE KİLOLUK BORULAR, ÇİFTİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Beton borular, bu sırada kaldırımdan yürüyen 47 yaşındaki İsmail Burak ile 43 yaşındaki Sevim Burak çiftinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail Burak ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, eşi Sevim Burak olay yerinde hayatını kaybetti. İşlerinden evlerine döndükleri belirtilen talihsiz çiftin yola saçılan poşetleri ise yürekleri burktu.

Olay yerine gelen Sevim çiftinin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Sevim Burak'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kepçe operatörünün dikkatsizliği can aldı

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