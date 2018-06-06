taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.354
USD
4,5938
EURO
5,4083
ALTIN
191,68
PETR
74,9800

Kepçeyle hendek kazan 13 PKK’lı yakalandı

Doğu ve Güneydoğu'da ‘öz yönetim’ ilan ederek iş makineleri ile hendek kazan terör örgütü PKK/KCK üyesi 13 terörist İstanbul’da gözaltına alındı.

İHA | 06.06.2018 - 16:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kepçeyle hendek kazan 13 PKK’lı yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK’nın üst yapılanması KCK ve gençlik yapılanması YDH’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 örgüt üyesinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

22 ADRESE OPERASYON YAPILDI

Güvenlik güçlerince 6 ilçede 22 adrese düzenlenen baskınlarda, bölücü terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla aranan 20 PKK’lıdan 13’ü kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan PKK üyelerinden bazılarının, ‘öz yönetim’ gerekçesi ile 2015 yılında Şırnak’ın Cizre ve Diyarbakır’ın Sur ilçelerinde hendek kazıp polis ve askerle çatıştıkları, kazdıkları çukurlara bomba tuzaklayıp saldırı tasarladıkları ve İstanbul’a da yasa dışı eylem ve faaliyette bulunmak üzere gönderildikleri öğrenildi.

1'i DAĞ KADROSUNDAN

Operasyonda yakalanan 1 PKK’lının ise örgütün dağ kadrosundan eğitim alıp kente sızdığı ve saldırı hazırlığındayken yakalandığı olduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

112
En düşük memur maaşı açıklandı

En düşük memur maaşı açıklandı

325
MHP'nin reklam filmi Yunanistan'ı kızdırdı

MHP'nin reklam filmi Yunanistan'ı kızdırdı

110
Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

56
Temel Karamollaoğlu'nun SİHA çarkı

Temel Karamollaoğlu'nun SİHA çarkı

320
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

100
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

478
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94